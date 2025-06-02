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Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu, Türk Akademisyenlerle Buluştu

Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, NAFSA Fuarı sonrası Türk akademisyenlerle San Diego'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 22:16
Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu, Türk Akademisyenlerle Buluştu

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) Fuarı'nın ardından, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk akademisyenlerle bir araya geldi.

27-30 Mayıs tarihleri arasında San Diego Kongre Merkezi'nde düzenlenen NAFSA, 100'den fazla ülkeden öğrenci ve profesyoneli bir araya getirirken, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın organizasyonuyla Türkiye Pavilyonu da yer aldı.

Pavilyon, 53 üniversite ve 4 kamu kurumu ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Fuarın ardından, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Türk akademisyenlerle birlikte önemli istişarelerde bulundu.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı...

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) Fuarı'nın ardından, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum (solda), Türk akademisyenlerle bir araya geldi. Programda, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yer aldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı...

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) Fuarı'nın ardından, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum (solda), Türk akademisyenlerle bir araya geldi. Programda, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yer aldı.

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