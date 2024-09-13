ABD ve Polonya, Ukrayna'ya Destek Metnini Yeniledi

ABD ile Polonya, Ukrayna'ya Desteğini Yineledi

Polonya'nın Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın Batı silahlarını kullanma hakkına sahip olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, her iki ülkenin Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

NATO ve Ukrayna'nın Güvenliği

Sikorski, NATO'nun stratejik önceliğinin Ukrayna'nın güvenliği olduğunu belirterek, bu konudaki çabaların devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Polonya'nın Ukrayna'nın askeri ve insani yardımlarına öncülük ettiğini ve uzun menzilli silahların kullanımına yönelik yasağı kaldıracaklarını belirtti.

ABD'den Ukrayna'ya Sürekli Destek

Blinken, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinde Polonya'nın önemini vurgulayarak, Polonya'nın Ukrayna'ya 4 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladığını ve 26 ülke ile ikili güvenlik anlaşmaları imzaladığını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'nın mültecilere ev sahipliği konusunda Polonya'nın gösterdiği cömertlikten bahsetti.

Rusya'nın Hibrid Saldırıları

Sikorski, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal ettiğine ve bu durumun insanların zarar görmesine neden olabileceğine dikkat çekti. Ukrayna'nın savaş suçlarını önlemek için Batı silahlarını kullanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Tüm Mücadeleler İçin Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Blinken, Ukrayna'nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için destek verilmesinin önemini yineleyerek, Polonya'nın NATO müttefiklerine karşı saldırılarda kendilerini savunma hakkının yanında olduklarını belirtti.