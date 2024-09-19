ABD ve Türkiye Arasında CAATSA Yaptırımları Üzerine Görüş Birliği

ABD ve Türkiye Arasında CAATSA Yaptırımlarına Dair Değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişiminde önemli bir engel olarak görülen CAATSA yaptırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Fidan, "(ABD'nin CAATSA yaptırımları) iki ülke ilişkilerinde ayak bağı olduğu konusunda iki taraf da hemfikir," şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri iyileştirme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendirilmekte.

Gelecek Adımlar

Türkiye ve ABD, ilişkilerini güçlendirmek ve ekonomik işbirliklerini artırmak adına atılacak adımları tartışmaya devam ediyor. Her iki tarafın da yaptırımlar konusundaki tutumlarının, gelecekteki resmi görüşmelere zemin hazırlaması bekleniyor.