DOLAR
34,02 0,13%
EURO
38 -0,1%
ALTIN
2.825,08 -0,84%
BITCOIN
2.135.547,88 -4,15%

ABD ve Türkiye Arasında CAATSA Yaptırımları Üzerine Görüş Birliği

Hakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının Türkiye ile ABD ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:35
ABD ve Türkiye Arasında CAATSA Yaptırımları Üzerine Görüş Birliği

ABD ve Türkiye Arasında CAATSA Yaptırımlarına Dair Değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişiminde önemli bir engel olarak görülen CAATSA yaptırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Fidan, "(ABD'nin CAATSA yaptırımları) iki ülke ilişkilerinde ayak bağı olduğu konusunda iki taraf da hemfikir," şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri iyileştirme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendirilmekte.

Gelecek Adımlar

Türkiye ve ABD, ilişkilerini güçlendirmek ve ekonomik işbirliklerini artırmak adına atılacak adımları tartışmaya devam ediyor. Her iki tarafın da yaptırımlar konusundaki tutumlarının, gelecekteki resmi görüşmelere zemin hazırlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 1,1 Milyar Liralık İhale: Emlak Konut'un Yeni Projesi
2
BM Çocuk Hakları Komitesi'nden İsrail'e Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Çağrı
3
Kırklareli Gaziler Gençlerle Spor Etkinliği Düzenledi
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor
6
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
7
Van'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!