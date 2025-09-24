ABD ve Türkiye'nin Katıldığı İİT Zirvesi: Gazze İçin Acil Ateşkes ve Yeniden İnşa Çağrısı

ABD ve İİT Üyesi Devletlerden Gazze İçin Ortak Çağrı

Ortak bildiride hangi vurgular yapıldı?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM Genel Merkezi’nde dün düzenlenen ve ABD ile Türkiye dahil İİT üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirvenin ortak bildirisi yayımlandı.

Bildiride, katılımcıların Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz durum, insani felaket ve yüksek can kayıpları ile bunun bölge ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çektiği belirtildi. Ortak tutum olarak 'zorla yerinden edilmenin reddedilmesi ve ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği' yinelendi.

Ateşkes ve rehineler

Bildiride, liderlerin 'savaşın sona ermesi ve derhal bir ateşkese varılması gerektiğini vurgulayarak, bunun hem rehinelerin serbest bırakılmasını hem de yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlayacağını, ayrıca adil ve kalıcı bir barışa giden ilk adım olacağını' belirttikleri aktarıldı.

Yeniden inşa planı ve güvenlik düzenlemeleri

Katılımcılar, Gazze’nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İİT planına dayalı kapsamlı bir plan ve gerekli güvenlik düzenlemelerinin zorunlu olduğunu vurguladı. Bildiride ayrıca uluslararası yardımlarla Filistin liderliğinin desteklenmesi gerektiği, Filistinlilerin Gazze’de hayatlarını yeniden kurabilmeleri için birlikte çalışma taahhüdünde bulunulduğu belirtildi.

Bölgesel istikrar ve işbirliği

Bildiride, Arap Birliği ve İİT devletlerinin liderlerinin toplantıyı düzenleyen ABD Başkanı Trump'a teşekkürlerini sunduğu, Trump ile işbirliği yapma taahhütlerinin yinelendiği kaydedildi. Liderlerin Trump'ın liderliğinin, savaşı sona erdirmek ve adil kalıcı barışın kapılarını açmak için önemini vurguladıkları ifade edildi.

Ayrıca, bildiride Batı Şeria ve Kudüs’teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması gerektiği ve Filistin Yönetimi’nin reform çabalarının desteklendiği belirtildi. Katılımcılar, toplantının barış ve bölgesel işbirliğine giden doğru yolda bir sürecin başlangıcı olması için ivmenin korunmasının önemine dikkat çektiler.