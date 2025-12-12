DOLAR
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu

Nevşehir'de düzenlenen Halk Günü'ne yoğun katılım; Başkan Rasim Arı vatandaşların taleplerini dinleyip ilgili birimlere çözüm talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:14
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu

Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu

Şeffaflık ve katılımcılık vurgusu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye hizmetlerinde şeffaflık ve katılımcılık anlayışı doğrultusunda düzenlenen Halk Günü etkinliğinde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Arı, belediyenin tüm birimleriyle 7/24 saha odaklı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, etkinlik boyunca vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi; ilgili birimlere çözüm için talimat verdi. Yüz yüze gerçekleşen görüşmelerin sorunların çözüm sürecini hızlandırdığını ve halkla iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.

Arı, "Halkımızın her kesimiyle sürekli iletişim halindeyiz. Nevşehir Belediyesi milletimizin evidir ve kapılarımız tüm vatandaşlarımıza açıktır." diyerek, Halk Günü buluşmalarının daha sık düzenleneceğini söyledi.

Vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımdan dolayı Başkan Arı'ya teşekkür etti.

Başkan Arı, kenti istişare ve katılımcı yönetim anlayışıyla geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Bizlere güvenen ve destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

