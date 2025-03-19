ABD Yargıcı, Filistinli Aktivist Halil'in Davasının New Jersey'de Görülmesine Hükmetti

ABD'de yargıç, Mahmud Halil'in davasının New Jersey'de görülmesine ve sınır dışı edilmesine karşı koruma sağladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:43
ABD Yargıcı, Filistinli Aktivist Halil'in Davasının New Jersey'de Görülmesine Hükmetti

ABD Yargıçından Önemli Karar

ABD'de federal bir yargıç, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin destek gösterilerine öncülük eden aktivist Mahmud Halil'in dava dosyasının New Jersey'ye aktarılmasına ve Halil'in ABD'de kalmasının sürdürülmesine hükmetti.

Yargıcın Açıklamaları

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Jesse Furman, Halil'in sınır dışı edilmesine karşı açılan davada yaptığı açıklamada, Halil'in tutuklanmasındaki olası anayasa ihlallerine dikkat çekerek, Donald Trump yönetiminin davanın düşürülmesi talebini reddetti.

Furman, Halil'in New Jersey'de tutulduğunu belirtirken o eyalette yargı yetkisinin olmadığını, dolayısıyla davanın seyrine New Jersey mahkemesinin karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Avukatın İzlenimleri

Halil'in avukatı Samah Sisay, müvekkilinin gözaltına alındıktan sonra Manhattan'daki bir federal binaya götürüldüğünü ve daha sonra New Jersey'deki bir gözaltı merkezine aktarıldığını belirtti. Ancak kayıtların New York'ta olduğunu vurguladı.

Sisay, hükümetin, davanın New York veya New Jersey'de görülmesini engellemek için Halil'i Louisiana'ya götürdüğünü ifade ederek, Halil'in eşinin 8 aylık hamile olduğunu ve şu anda bulunduğu Louisiana'da onu ziyaret edemediğinin altını çizdi.

İfade Özgürlüğü İhlali İddiası

Avukat ayrıca, Halil'in tutuklanmasının anayasadaki ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini belirtti. "Halil serbest bırakılmalı ve ilk çocuklarının doğumunu beklerken eşiyle evde olmalı; bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz," dedi.

Trump Yönetimi'nin Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadelerini kullandı.

Savunma avukatlarının mahkeme başvurusu üzerine, ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici bir engel kararı koymuştu. Bu gelişmeler, Halil'in 3 Mart'ta eşiyle birlikte evine girerken gözaltına alınmasının ardından yaşandı.

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