ABD Yargıcı Royce Lamberth, Trump'ın VOA'daki 532 Kişilik İşten Çıkarma Planını Askıya Aldı

Federal yargıç Royce Lamberth, Trump yönetiminin Voice of America'daki 532 çalışanın işten çıkarılmasını geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:32
ABD Yargıcı Royce Lamberth, Trump'ın VOA işten çıkarma planını durdurdu

Mahkeme geçici olarak 532 çalışanın işten çıkarılmasını engelledi

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) haber kuruluşunda çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını geçici olarak askıya aldı.

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, VOA'deki personelin büyük çoğunluğunu oluşturan 532 çalışanın işten çıkarılamayacağına hükmetti.

Lamberth, yönetimin VOA'deki niyetine ilişkin mahkemeye bilgi sunma talimatına karşı "saygısızlık" sergilediğini ve mahkemenin zamanını boşa harcadığını belirterek, söz konusu yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını geçici olarak durdurdu.

Başkan Trump, başta VOA olmak üzere hükümet tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarının bütçe ve personel sayısının azaltılması kararını almış; bunun üzerine VOA'da çalışan gazeteciler idari izne çıkarılmıştı.

VOA çalışanları, 22 Mart'ta alınan kararların "hukuka aykırı" olduğu iddiasıyla Trump yönetimine dava açmışlardı.

Daha önceki bir kararda, ABD mahkemesi 22 Nisan'da Başkan Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen VOA haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

Washington yönetiminin aldığı adımlar doğrultusunda VOA bünyesindeki 600 kişinin işine son verildiği ve yönetim tarafından VOA'da çalışan 532 gazeteciye işten çıkarma bildirimleri gönderildiği bildirilmişti.

