ABD Yargıcı Trump'ın NYT'ye 15 Milyar Dolarlık Dava Başvurusunu Reddetti

Federal yargıç, Trump'ın New York Times'a açtığı 15 milyar dolarlık iftira davasını usul eksikliği nedeniyle reddetti; avukatlara 28 gün içinde yeni dilekçe verin dedi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:56
ABD Yargıcı Trump'ın NYT davasını usule aykırı bulup reddetti

Yargıç Merryday avukatlara 28 gün içinde sınırlı yeniden başvuru izni verdi

Florida'da görülen davada, Bölge Yargıcı Steven Merryday Başkan Donald Trump'ın New York Times'a (NYT) karşı açtığı 15 milyar dolarlık iftira ve karalama davasına ilişkin başvuruyu usule uygun olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Yargıç Merryday, Trump'ın avukatlarının sunduğu 85 sayfalık başvurunun ilgili federal dava kurallarına uymadığını belirtti ve metnin davayla ilgisi olmayan, "aşırı uzun" ile "sıkıcı ve külfetli" ifadeler içerdiğini kaydetti.

Kararda, 'Bu dava, usul kurallarına uygun olarak, profesyonel ve saygın bir şekilde başlayacak, devam edecek ve sona erecektir.' ifadesine yer verildi. Merryday ayrıca başvurunun 'kısa, açık ve doğrudan olgusal iddiaların beyanı' olması gerektiğinin altını çizdi.

Yargıç, Trump'ın avukatlarına 28 gün içinde değiştirilmiş bir başvuru dilekçesi sunma izni verdi ve bu dilekçenin 40 sayfayı geçmemesi gerektiğine hükmetti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda gazetenin 'on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını' öne sürdü. Ayrıca New York Times'ın eski Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris'e verdiği desteği eleştirerek, bunun 'şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımı' olduğunu iddia etti.

Trump, New York Times'ın 'yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını' savunarak, gazeteyi sorumlu tutmak için 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını belirtmişti.

