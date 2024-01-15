ABD Yemen'de Husilerin kontrolün olan gemisavar füzeyi düşürdü

Yemen'de Husilerin elindeki bölgede gemilere karşı kullanılan seyir füzesi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından havada imha edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yemen'de Husilerin elinde olan bölgeden ABD donanmasının "USS Laboon" gemisini hedef alan bir gemisavar seyir füzesi fırlatıldığı duyuruldu. Gemisi, Kızıldeniz'in güneyinde görev yapıyordu.

ABD savaş uçakları, Yemen'in Hudeyde kıyılarına yakın bir yerde gemisavar seyir füzesini vurdu. Olayda yaralanan ya da zarar gören olmadığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşı Yemen'de Husilerin ticari gemilere saldırması, Kızıldeniz'de sefer yapan birçok gemicilik şirketini seferlerini iptal etmeye zorladı.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırması üzerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Deniz Görev Gücü" adlı uluslararası bir oluşum kurmak için görüşmelere başladığını açıkladı. 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" isimli çok uluslu bir görev gücünün kurulduğu duyuruldu.