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Abdulhamit Gül'den Gençlere Çağrı: Türkiye'nin Gücü Mazlumların Gücüdür

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gençlere güçlü bir Türkiye'nin önemini vurguladı ve yeni bir anayasa ihtiyacını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:11
Abdulhamit Gül'den Gençlere Çağrı: Türkiye'nin Gücü Mazlumların Gücüdür

Abdulhamit Gül, Gençlere Hitap Etti

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Dünyanın adaletsizliğe gittiği bir yerde Türkiye ne kadar güçlü olursa mazlumlar o kadar güçlü olur. Biz buna inanıyoruz. Sizler de bu gücü, bu dinamizmi inşallah daha iyi noktalara taşıyacaksınız" dedi.

Adaletsiz Düzen ve Yeni İnsan Hakları Sözleşmesi

Gül, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Hukuk Akademisi" programında, dünyada kim güçlüyse onun haklı olduğu bir düzen bulunduğunu belirtti. Küresel adaletsizlik düzeninin uzun sürmeyeceğini vurgulayan Gül, "Daha adil bir dünyanın kurulması elzemdir. Dünya 5'ten büyüktür" diyerek bu adaletsizliğe son verecek olanın gençler olduğunu ifade etti.

Yeni Bir Anayasa Gerekliliği

Türkiye'de yeni bir sivil anayasa ihtiyacına dikkat çeken Gül, "Türkiye'nin bir anayasa sorunu var. Yeni sivil bir anayasa yapmak hepimizin üzerine bir görev. Özgürlükleri önceleyen bir anayasaya ihtiyacımız var" dedi.

Batı Medeniyetinin Çöküşü

Gül, Gazze'deki durumu eleştirerek, "Batı medeniyeti çökmüştür, iflas etmiştir. Dünyanın beklediği adaleti ve merhameti getirebilecek coğrafya Türkiye'dir" şeklinde konuştu. Gül, bu coğrafyanın çocuklarının gençler olduğunu vurguladı.

Program ve Katılımcılar

Programda, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı gibi birçok protokol üyesi ve gençler yer aldı. Ayrıca Gül, kentteki TTFEST25 Tekno Hayat Festivali'nin açılış ve ödül törenine katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağda), TTFEST25 Tekno Hayat Festivali'nin Hüseyin Avni...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağda), TTFEST25 Tekno Hayat Festivali'nin Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki açılış ve ödül törenine katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağda), TTFEST25 Tekno Hayat Festivali'nin Hüseyin Avni...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağda), TTFEST25 Tekno Hayat Festivali'nin Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki açılış ve ödül törenine katıldı.

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