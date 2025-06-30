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Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i Bir Günde Hatmetti

Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, bir günde Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma başarısıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 12:10
Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i Bir Günde Hatmetti

Hafızlık Eğitimini Tamamladı, Kur'an'ı Bir Günde Hatmetti

Bayburt'ta hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i sadece bir günde hatmetti. Merkez Kaleardı Kur'an Kursu'nda eğitim alan Yılmaz için Ulu Cami'nde anlam dolu bir program düzenlendi.

Kur'an Okuma Töreni

Program çerçevesinde, Abdulhamit Yılmaz hocası eşliğinde ezbere Kur'an okudu ve hatmini gerçekleştirdi. Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt'un hafızlığın yaşatıldığı tarihi şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Danacı, "Vatandaşlarımız hafızlığa büyük önem vermektedir. Bu nedenle, geleneksel mukabele uygulamasını ramazan dışında da sürdürerek hafızlık geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz," dedi.

Hafızlık Geleneğinin Yeniden Canlanması

İl Müftüsü Danacı, Abdulhamit'in biri 7 ay süren ezberleme sürecinin ardından bir günde Kur'an'ı tamamladığını belirterek hafızlık müessesesinin önemine dikkat çekti. "Kur'an'ı korumanın en etkili yollarından biri hafızlıktır. Bayburt'ta hafızlık geleneğini canlandırmayı ve çocuklarımıza bu sevgiyi aşılamayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Kur'an Kursu Eğitimi

Kur'an kursu öğreticisi Mustafa Yılmaz, 77 öğrenciye hafızlık eğitimi verdiklerini belirterek, "Abdulhamit, Kur'an'ı ezberleyip pekiştirmek için büyük çaba gösterdi. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde uygulanan bir geleneği yeniden hayata geçirerek, öğrencimizle baştan sona kadar Kur'an'ı ezbere okuma gerçekleştirdik," dedi.

Mutluluğunu Paylaştı

Abdulhamit Yılmaz, Ulu Cami'de bir gün boyunca Kur'an okuyarak hatim yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Program sonunda, Müftü Danacı ve Merkez Kur'an Kursları Dernek Başkanı İlhan Kelleci, Abdulhamit ve hocası Mustafa Yılmaz'a hediye takdim etti.

Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i bir günde...

Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti.

Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i bir günde...

Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti.

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