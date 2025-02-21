Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası: Gerekçeli karar açıklandı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, silahlı terör örgütüne yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:02
Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası: Gerekçeli karar açıklandı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Zeydan'ın, 30 yılı aşkın süredir silahlı faaliyet gösteren bir örgüte yardım etmeye çalıştığı belirtildi.

11 Şubat'taki duruşmada, Zeydan'a 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs' suçundan verilen cezanın gerekçesi 18 sayfa olarak süregeldi. Gerekçeli kararda, sanık Zeydan ve bazı tanıkların ifadelerine yer verildi, ayrıca bilirkişi raporları değerlendirildi.

Kararda, Zeydan'ın özel güvenlik bölgesine gitmek istemesi nedeniyle terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları zayıflatma niyetinde olduğuna dair şüpheler bulunduğuna dikkat çekildi. Bununla birlikte, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla ilgili yeterli delil elde edilememesi nedeniyle, Zeydan'ın eylemlerinin 'terör örgütüne yardım etmek suretiyle üye olmak' suçu olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Gerekçeli kararın değerlendirme bölümünde, Zeydan'ın 'on binlerce mensubu bulunan bir örgüte yardım etmeye çalışmasının' tehlikesi ve devletin bütünlüğüne verdiği zararın büyüklüğü göz önünde bulundurularak cezanın belirlendiği vurgulandı. Ek olarak, sanığın eyleminin sadece teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla cezada indirim uygulandığı ifade edildi.

11 Ocak 2018'deki duruşmada, Zeydan, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 5 yıl hapse mahkum edilmesine rağmen, Yargıtay 16. Ceza Dairesi üst mahkemeler tarafından kararı önce bozmuş, yeniden görülen davada Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti.

Son olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Şubat'ta görevden uzaklaştırılan Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı atandı.

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