Abuja'da Mevlid-i Nebi Coşkusu: Yüzlerce Kişi Sokaklarda Yürüdü

Etkinlik ve Atmosfer

Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Mevlid-i Nebi programı organize edildi.

Abuja'da bir araya gelen yüzlerce kişi, rengarenk kıyafetler içinde sokaklarda yürüyüş yaptı. Katılımcılar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu kutlamak amacıyla el salladı, dua etti ve ilahiler söyledi.

Farklı yaş gruplarından Müslümanların katıldığı etkinlikte yoğun bir coşku ve manevi atmosfer hakim oldu. Mevlit Kandili programında Abuja'daki Müslüman toplumu manevi duygularını pekiştirirken dayanışma ve kardeşlik mesajı verildi.

Sonuç ve Temenniler

Etkinliğin sonunda katılımcılar, tüm İslam dünyası için barış, huzur ve birlik temennisinde bulundu.

