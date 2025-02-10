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Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

Adalar halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, bölgedeki turizm yapılaşmasını protesto etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:02
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde gerçekleştirilen eylemde, Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, bölgedeki turizm yapılaşmasını protesto etti. Eylemciler, İETT'nin yaptığı ve yerel halk arasında 'azmanbüs' olarak adlandırılan elektrikli minibüslerin tartışmalarıyla ilgili çeşitli sloganlar attı.

Ağa adına basın açıklaması yapan Zekiye Kürkçü, Adalar'ın %60'ının orman alanı olduğunu ve bölgenin SİT alanı ile "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edildiğini belirtti. Kürkçü, "Koruma alanını etkileyecek uygulamalarda, Adalar'da yaşayanların ve Koruma Kurullarının onayının alınması hukuki zorunluluktur. Ancak İBB tarafından toplanan bu araçlarla turizm yapılaşmasına izin verilmesi, yangın riski oluşturmakta ve ormansızlaşmaya yol açmaktadır," diye ekledi.

Kürkçü, ayrıca İBB yönetiminin, itiraz etmeyen ve kolay yönetilen bir toplum oluşturma amacında olduğunu vurguladı. "Adalar’da, yüksek yangın riski taşıyan bataryalara sahip azmanbüslerin kullanımı, ormanlık alanlar için büyük bir tehlike oluşturuyor," dedi.

BAŞKA BİR SORUN DA KAÇAK YAPILAR

Adalar'daki hukuka aykırı yapılaşmanın ve kaçak yapılanmaların arttığına da dikkat çeken Kürkçü, "İBB, orman alanlarında kaçak yapılar inşa etmektedir. Bu durum, doğal yaşam alanlarının parçalanmasına ve ekosistem bozulmasına yol açmaktadır," ifadelerini kullandı.

Kürkçü, Adalar'ın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu ve turizm alanına dönüşümün risk taşıdığını belirtti. "Kaçak işletmelere yığılan on binlerce ziyaretçi için elimizden bir şey gelmeyecek. Bu felaketlerin sorumlusu, iktidar sahipleridir," dedi.

Son olarak, ormanlar içindeki 'mesire yeri' adı altında hukuka aykırı plajların açıldığını ifade eden Kürkçü, "İmamoğlu ve yandaşları, çok sesliliği detone bulmakta. Kıylarımız işgal edilerek, halkın hakları ihlal edilmektedir," şeklinde konuştu.

İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli...

İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüsler ile bölgedeki turizm tesisi adı altındaki yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı. Zekiye Kürkçü, "Adalar Dayanışma Ağı" adına basın açıklaması yaptı.

İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli...

İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüsler ile bölgedeki turizm tesisi adı altındaki yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı. Zekiye Kürkçü, "Adalar Dayanışma Ağı" adına basın açıklaması yaptı.

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