Ada Kıyafet Evi: Kuşadası’nda Dayanışmanın Yeni Adresi

Proje ve Başvuru Bilgileri

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin 3-12 yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz yeni kıyafetler sağlamak amacıyla geçen 25 Kasım’da Ada Kıyafet Evi açıldı. Sosyal belediyecilik alanında dikkat çeken proje, kentte gösterilen dayanışma ruhu ve kültürünün en güzel örneklerinden biri oldu.

Ada Kıyafet Evi’nde çocuklar, tıpkı bir mağazada olduğu gibi kendi beğendikleri 3 parça kıyafeti seçebiliyor. Ada Kıyafet Evi’nin sunduğu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını AdaMobil veya belediyenin internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

Merkezde yer alan hiç kullanılmamış giysiler, bağışçıların destekleriyle temin ediliyor ve projenin sürdürülebilirliğinde bağışların rolü büyük.

Belediye Yetkililerinden Teşekkür ve Mesaj

Ada Kıyafet Evi’ne katkıda bulunan bağışçılara teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Çocuklarımızın sıcacık yeni kıyafetlere kavuşması ve yüzlerindeki gülümseme bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Dağlı, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri anarak, "Öncelikle Belediye Başkanımız Ömer Günel öncülüğünde çok doğru ve değerli bir projeyi hayata geçirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Kuşadası halkı da bağışlarıyla projemize sahip çıkıyor. Türkiye’deki ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığını düşündüğümüzde çocuklarımızın sıcacık yeni kıyafetlere kavuşması, yüzlerindeki gülümseme bizi çok mutlu ediyor. Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

