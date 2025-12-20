DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.782.205,05 -0,39%

Ada Kıyafet Evi: Kuşadası’nda Dayanışmanın Yeni Adresi

Kuşadası Belediyesi'nin 25 Kasım'da açtığı Ada Kıyafet Evi, 3-12 yaş çocuklara ücretsiz yeni kıyafet sağlıyor; başvurular AdaMobil veya belediye sitesi üzerinden yapılıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:46
Ada Kıyafet Evi: Kuşadası’nda Dayanışmanın Yeni Adresi

Ada Kıyafet Evi: Kuşadası’nda Dayanışmanın Yeni Adresi

Proje ve Başvuru Bilgileri

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin 3-12 yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz yeni kıyafetler sağlamak amacıyla geçen 25 Kasım’da Ada Kıyafet Evi açıldı. Sosyal belediyecilik alanında dikkat çeken proje, kentte gösterilen dayanışma ruhu ve kültürünün en güzel örneklerinden biri oldu.

Ada Kıyafet Evi’nde çocuklar, tıpkı bir mağazada olduğu gibi kendi beğendikleri 3 parça kıyafeti seçebiliyor. Ada Kıyafet Evi’nin sunduğu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını AdaMobil veya belediyenin internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

Merkezde yer alan hiç kullanılmamış giysiler, bağışçıların destekleriyle temin ediliyor ve projenin sürdürülebilirliğinde bağışların rolü büyük.

Belediye Yetkililerinden Teşekkür ve Mesaj

Ada Kıyafet Evi’ne katkıda bulunan bağışçılara teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Çocuklarımızın sıcacık yeni kıyafetlere kavuşması ve yüzlerindeki gülümseme bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Dağlı, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri anarak, "Öncelikle Belediye Başkanımız Ömer Günel öncülüğünde çok doğru ve değerli bir projeyi hayata geçirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Kuşadası halkı da bağışlarıyla projemize sahip çıkıyor. Türkiye’deki ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığını düşündüğümüzde çocuklarımızın sıcacık yeni kıyafetlere kavuşması, yüzlerindeki gülümseme bizi çok mutlu ediyor. Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ADA KIYAFET EVİ KUŞADASI'NDA DAYANIŞMANIN ÖRNEĞİ OLUYOR

ADA KIYAFET EVİ KUŞADASI'NDA DAYANIŞMANIN ÖRNEĞİ OLUYOR

ADA KIYAFET EVİ KUŞADASI'NDA DAYANIŞMANIN ÖRNEĞİ OLUYOR

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Kaçak İşletme Mühürlendi — 1 Ton Tavuk Eti İmha Edildi
2
Menopoz Uyarısı: 46-55 Yaşındaki Kadınlara Beslenme ve Sağlık Önerileri
3
Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı
4
Gülhan Nuhoğlu V-Notes ile riskli izsiz miyom ameliyatını atlattı
5
Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi
6
2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı
7
Kocaeli'de Kayıp Eşyalar 'Alo 153' ile Sahiplerini Bekliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül