DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Ardahan'da Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Ardahan Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen konferansta bağımlılık türleri, etkileri ve koruyucu yaklaşımlar ele alındı; Dr. Ahmet Tanrıverdi ve Psikolog Naime Dinç konuştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:36
Ardahan'da Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Ardahan'da Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Ardahan Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendi

Ardahan Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Konferansı, Aşık Şenlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programın sunumunu Hemşire Sevde Karabulut yaptı. Konferansta bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile koruyucu ve önleyici yaklaşımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Dr. Ahmet Tanrıverdi ve Psikolog Naime Dinç, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Program, üniversite öğrencileri ve personelinin katılımıyla sonlandırıldı.

ARDAAHAN'DA "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONFERANSI" DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAAHAN'DA "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONFERANSI" DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAAHAN'DA "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONFERANSI" DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da 47 Katlı Gökdelende Nefes Kesen İtfaiye Tatbikatı
2
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı
3
İncirliova'da 200 Yaşına Yakın Tarihi Çınar Budandı
4
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
5
1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı
6
Aselsan 400 milyon dolarlık Elektronik Harp Sözleşmesi — Görgün: İhracat 8,6 milyar dolar
7
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025