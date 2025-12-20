Ardahan'da Bağımlılıkla Mücadele Konferansı

Ardahan Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendi

Ardahan Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Konferansı, Aşık Şenlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programın sunumunu Hemşire Sevde Karabulut yaptı. Konferansta bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile koruyucu ve önleyici yaklaşımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Dr. Ahmet Tanrıverdi ve Psikolog Naime Dinç, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Program, üniversite öğrencileri ve personelinin katılımıyla sonlandırıldı.

ARDAAHAN'DA "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONFERANSI" DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)