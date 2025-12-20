DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Germencik'te Pazarlar 'Kontrol Kantarı' ile Adil ve Ücretsiz Denetim

Germencik Belediyesi, pazar yerlerine kurduğu kontrol kantarıyla vatandaşların aldığı ürünlerin gramajını ücretsiz kontrol ederek adil ve şeffaf alışverişi sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:39
Germencik'te Pazarlar 'Kontrol Kantarı' ile Adil ve Ücretsiz Denetim

Germencik'te Pazarlar 'Kontrol Kantarı' ile Adil Alışveriş

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde kurulan kontrol kantarı ile vatandaşların satın aldığı ürünlerin gramajını ücretsiz olarak kontrol ederek adil ve şeffaf alışverişi güvence altına alıyor.

Denetim ve bilgilendirme

Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamada, pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, ürün ağırlıklarını belediyenin kurduğu kontrol kantarında ücretsiz kontrol ettirebiliyor. Bu sayede esnaf ile vatandaş arasında güven ortamı güçlendirilirken, haksız uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zabıta ekipleri denetimler sırasında pazar esnafını mevzuat hakkında bilgilendiriyor ve vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor.

Uygulamanın devamlılığı

Germencik Belediyesi yetkilileri, kontrol kantarı uygulamasının düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Burak Zencirci: "Her şey vatandaşlarımızın maddi ve manevi huzuru için. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği bir pazar ortamı oluşturmak"

GERMENCİK BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, PAZAR YERLERİNDE KURULAN KONTROL KANTARIYLA VATANDAŞLARIN...

GERMENCİK BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, PAZAR YERLERİNDE KURULAN KONTROL KANTARIYLA VATANDAŞLARIN ALDIĞI ÜRÜNLERİN GRAMAJINI ÜCRETSİZ KONTROL EDEREK ADİL VE ŞEFFAF ALIŞVERİŞİ GÜVENCE ALTINA ALIYOR.

GERMENCİK BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, PAZAR YERLERİNDE KURULAN KONTROL KANTARIYLA VATANDAŞLARIN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da 47 Katlı Gökdelende Nefes Kesen İtfaiye Tatbikatı
2
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı
3
İncirliova'da 200 Yaşına Yakın Tarihi Çınar Budandı
4
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
5
1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı
6
Aselsan 400 milyon dolarlık Elektronik Harp Sözleşmesi — Görgün: İhracat 8,6 milyar dolar
7
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025