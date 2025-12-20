Germencik'te Pazarlar 'Kontrol Kantarı' ile Adil ve Ücretsiz Denetim

Germencik'te Pazarlar 'Kontrol Kantarı' ile Adil Alışveriş

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde kurulan kontrol kantarı ile vatandaşların satın aldığı ürünlerin gramajını ücretsiz olarak kontrol ederek adil ve şeffaf alışverişi güvence altına alıyor.

Denetim ve bilgilendirme

Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamada, pazardan alışveriş yapan vatandaşlar, ürün ağırlıklarını belediyenin kurduğu kontrol kantarında ücretsiz kontrol ettirebiliyor. Bu sayede esnaf ile vatandaş arasında güven ortamı güçlendirilirken, haksız uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zabıta ekipleri denetimler sırasında pazar esnafını mevzuat hakkında bilgilendiriyor ve vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor.

Uygulamanın devamlılığı

Germencik Belediyesi yetkilileri, kontrol kantarı uygulamasının düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Burak Zencirci: "Her şey vatandaşlarımızın maddi ve manevi huzuru için. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği bir pazar ortamı oluşturmak"

