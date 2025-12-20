Van'da Mide Kanseri Farkındalık Semineri: Muhtarlar Bilgilendirildi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mide kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Mide Kanseri Farkındalık Semineri" İpekyolu İlçe Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte mide kanserinin risk faktörleri, erken tanının önemi ve korunma yolları üzerine kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Seminerde ele alınan konular

Program kapsamında halka yönelik sunumlar yapılırken, endoskopi taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerdeki oturumlarda muhtarlar ve vatandaşlar merak ettikleri konuları uzman hekimlere yönelterek, bire bir bilgi alma imkânı buldu.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, muhtarların toplumla bire bir temas halinde olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu nedenle öncelikle muhtarlarımızı bilgilendirerek, onların halkla temasını artırmayı; vatandaşlarımızın bu kanser türüne yakalanmadan önce neler yapması gerektiğini ve hastalığa yakalanmış bireylerin nasıl takip edilmesi gerektiğini anlatmayı amaçlıyoruz. Bugün bu konuları, kıymetli hocalarımız bizlere aktaracak. Sizlerle birlikte bizler de bu eğitimden faydalanacağız. Van özelinde halk sağlığını doğrudan etkileyen bu ve benzeri önemli konularda, paydaşlarımızla birlikte eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Bölgeye özgü risk faktörleri ve araştırma sonuçları

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahı Prof. Dr. Sabahattin Çelik, bölgeye özgü mide kanseri risk faktörlerini ele aldı. Çelik, çalışmada araştırılan faktörler arasında otlu peynir, tuzlu balık, sıcak çay ve tandır maruziyeti bulunduğunu belirtti. Çalışma sonuçlarına göre sıcak çay masum çıktı; bu faktörle ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak otlu peynirin günlük 150 gramdan fazla tüketilmesinin kanser riskini iki kat artırdığı sonucuna ulaşıldığı ve bu çalışmanın birçok dergide yayımlandığı aktarıldı.

Kapanış ve katılımcılar

Seminer, Genel Cerrah Dr. Ezgi Sönmez'in sunumuyla sürdü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Kızıltan, Dr. M. Salim Demirci ile Radyasyon Onkolojisi Uzman Dr. İlyas Anıl Kılınç'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, akademisyenler, uzman hekimler, sağlık personeli ve muhtarlar katıldı.

