DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

İznik'e Yeni Sosyal Yaşam Alanı: 11 milyon 558 bin 500 TL Yatırım

DSİ Tesisleri'nden Bursa sapağına uzanan güzergâhta 10 m'lik yol, yürüyüş ve bisiklet yolları ile köprüler inşa ediliyor; proje 2026 Ocak'ta tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:27
İznik'e Yeni Sosyal Yaşam Alanı: 11 milyon 558 bin 500 TL Yatırım

İznik'e Yeni Sosyal Yaşam Alanı

İznik Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek ve sosyal hayatı güçlendirecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. DSİ Tesisleri yanından başlayıp Bursa sapağına kadar uzanan güzergâhta planlanan yol ve çevre düzenleme çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Proje kapsamında vatandaşların güvenli, konforlu ve modern bir şekilde faydalanabileceği 10 metre genişliğinde parke taşı yol, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve köprü bağlantıları inşa ediliyor. Toplam yatırım bedeli 11 milyon 558 bin 500 TL olan projenin 2026 yılı Ocak ayında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge; piknik alanları, kamp ve karavan alanları ile İznik’e yeni bir cazibe merkezi kazandıracak. Doğayla iç içe planlanan bu alan, hem ilçe halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek hem de İznik’in turizm potansiyelini artıracak.

Başkan Usta: "İznik’i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlıyoruz"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizin gelişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem ulaşım anlamında hem de vatandaşlarımıza yeni sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. DSİ Tesisleri yanından Bursa sapağına kadar uzanan bu güzergâh; yürüyüş ve bisiklet yolları, köprü bağlantıları ve çevre düzenlemeleriyle İznik’e yakışır bir cazibe alanına dönüşecek. Yaz aylarında ilçe merkezimizde sahil bölgesinde oluşan yoğunluk bu bölgeye de yayılmış olacak. Toplam 11 milyon 558 bin 500 liralık yatırım bedeline sahip olan bu projemizi 2026 yılı Ocak ayında tamamlamayı planlıyoruz. İznik’i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlayan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemize değer katan, vatandaşlarımızın keyifle kullanacağı örnek bir alan ortaya çıkmış olacak."

İZNİK BELEDİYESİ, KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ...

İZNİK BELEDİYESİ, KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRİYOR.

İZNİK BELEDİYESİ, KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da 47 Katlı Gökdelende Nefes Kesen İtfaiye Tatbikatı
2
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı
3
İncirliova'da 200 Yaşına Yakın Tarihi Çınar Budandı
4
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
5
1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı
6
Aselsan 400 milyon dolarlık Elektronik Harp Sözleşmesi — Görgün: İhracat 8,6 milyar dolar
7
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025