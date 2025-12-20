Kartepe Tramvay Hattı'nda Ray Kaynak Çalışmaları Başladı

Kartepe Tramvay Hattı'nda raylar kaynakla birleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin raylı sistem ağını genişletme çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Kartepe Tramvay Hattında ray döşeme ve kaynak işlemlerine başladı. Proje, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve düzenli hale getirmeyi hedefliyor.

Güzergah ve uygulama

Otogar’dan Alikahya’ya uzanan hattın ardından Kartepe yönüne ilerleyecek yeni tramvay hattında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar, Vatan Caddesi-Sakıp Sabancı Caddesi kesişiminden başlayıp Bağımsızlık Caddesi’ne kadar uzanıyor. Döşenen raylar gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Alüminotermit (Termit) kaynağı yöntemi ile birleştiriliyor.

Hattın uzunluğu ve durak sayısı

Kocaeli Stadyumu’ndan Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak yeni tramvay hattı 1.4 kilometre uzunluğunda ve 2 durak olarak planlandı. Belediye kampüsünün bulunduğu EDOK Komutanlığı bölgesi ile Nesibe Aydın Okulları çevresindeki duraklar tamamlandığında Kocaeli’deki toplam tramvay hattı 18,7 kilometreye ulaşacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM AĞINI BU KEZ "KARTEPE TRAMVAY HATTI" İLE GÜÇLENDİRİYOR. KENTİ DEMİR AĞLARLA ÖREN BÜYÜKŞEHİR, BU HATTA DÖŞENEN RAYLARDA KAYNAK İŞLEMLERİNE BAŞLADI.