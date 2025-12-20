DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Kartepe Tramvay Hattı'nda Ray Kaynak Çalışmaları Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Tramvay Hattı'nda ray döşeme ve Alüminotermit kaynak çalışmalarına başladı; hat 1.4 km ve 2 durak olacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:15
Kartepe Tramvay Hattı'nda Ray Kaynak Çalışmaları Başladı

Kartepe Tramvay Hattı'nda raylar kaynakla birleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin raylı sistem ağını genişletme çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Kartepe Tramvay Hattında ray döşeme ve kaynak işlemlerine başladı. Proje, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve düzenli hale getirmeyi hedefliyor.

Güzergah ve uygulama

Otogar’dan Alikahya’ya uzanan hattın ardından Kartepe yönüne ilerleyecek yeni tramvay hattında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar, Vatan Caddesi-Sakıp Sabancı Caddesi kesişiminden başlayıp Bağımsızlık Caddesi’ne kadar uzanıyor. Döşenen raylar gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Alüminotermit (Termit) kaynağı yöntemi ile birleştiriliyor.

Hattın uzunluğu ve durak sayısı

Kocaeli Stadyumu’ndan Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak yeni tramvay hattı 1.4 kilometre uzunluğunda ve 2 durak olarak planlandı. Belediye kampüsünün bulunduğu EDOK Komutanlığı bölgesi ile Nesibe Aydın Okulları çevresindeki duraklar tamamlandığında Kocaeli’deki toplam tramvay hattı 18,7 kilometreye ulaşacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM AĞINI BU KEZ "KARTEPE TRAMVAY HATTI" İLE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM AĞINI BU KEZ "KARTEPE TRAMVAY HATTI" İLE GÜÇLENDİRİYOR. KENTİ DEMİR AĞLARLA ÖREN BÜYÜKŞEHİR, BU HATTA DÖŞENEN RAYLARDA KAYNAK İŞLEMLERİNE BAŞLADI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM AĞINI BU KEZ "KARTEPE TRAMVAY HATTI" İLE...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da 47 Katlı Gökdelende Nefes Kesen İtfaiye Tatbikatı
2
Kayseri Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın Trafik Toplantısı
3
İncirliova'da 200 Yaşına Yakın Tarihi Çınar Budandı
4
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
5
1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı
6
Aselsan 400 milyon dolarlık Elektronik Harp Sözleşmesi — Görgün: İhracat 8,6 milyar dolar
7
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025