Çemberlitaş'ta Sultan II. Abdülhamid Kabri Önü: Tramvay Sesine İzolasyon ve LED Uyarı

İBB, 2018'de Çemberlitaş'taki Sultan II. Abdülhamid Han türbesi önünde tramvay sesini azaltmak için izolasyonlu raylar, özel malzeme ve led uyarı sistemi uyguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:44
Çemberlitaş'ta Sultan II. Abdülhamid Kabri Önü: Tramvay Sesine İzolasyon ve LED Uyarı

Çemberlitaş'ta Sultan II. Abdülhamid Kabri Önü: Tramvay Sesine İzolasyon ve LED Uyarı

Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesinin bulunduğu Çemberlitaş bölgesinden geçen Bağcılar-Kabataş tramvay hattının çıkardığı sesi en aza indirmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Proje ve uygulama detayları

Toplam 81 gün süren çalışmada, demiryolu altyapısı gürültüyü minimum seviyeye indirecek özel malzemeler kullanılarak tamamen yenilendi. Havadan çekilen görüntülerde tramvay geçişlerinde LED ışık sisteminin kırmızı yandığı görüldü. Proje kapsamında çift yönde toplam 306 metre ray hattının revizyonu yapıldı ve türbe önünde 150 metre ray değiştirildi.

Divanyolu Caddesi üzerinde, Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray bölümüne zemine gömülü renkli ışık uygulandı. Bu aydınlatma, tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegre edilerek tramvay geçişleri sırasında devreye giren LED ışıklı uyarı sistemi olarak çalışıyor.

Tarihi hürmetin modern yorumu

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarihçi Zafer Bilgi konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Osmanlı döneminde Divan yolu diye geçen bugün tramvayın geçtiği yol üzerinde Sultan Abdülhamid Han’ın ve diğer padişahlarında kabrinin olduğu bölgeden bahsediyoruz. Bugün orada Türk Ocağı Derneği olarak biliniyor orası. O hazire içerisinde Sultan Abdülhamid Han’ın olmasından dolayı tramvayın o bölgeden geçtiği yer hem kırmızı ışık ile hem de kauçuk malzeme ile sesin azaltılmaya çalışıldığını biliyoruz. Aslında bu sesin azaltılması Medine’de Hicaz demiryolu yapılırken, peygamber efendimize yaklaştıkça demiryolunun sesin azaltılması için yaptırdığı gayretin borcu olarak bugün yaşatıldığını görüyoruz. Sultan Abdülhamid Han’ın yaptırdığı tren Hicaz’a yaklaşınca Efendimizi rahatsız etmemek adına, etraftaki insanların huşu içerisinde yaptığı ibadete engel olmama adına yaklaştığı yerde sesinin azaltılmasını sağlıyor. 2018 yılında yapılan proje ile efendimize olan hürmetin bugün modern şehir hayatına yansımasını görüyoruz".

Bu uygulama, Hicaz Demiryolları’nın Medine bölümünde Hazreti Muhammed’e duyulan saygı nedeniyle yapılan ses azaltma hassasiyetinin, günümüz kent dokusunda somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

