Adalah: Küresel Sumud Filosu'ndan 6 Aktivist Hâlâ Serbest Bırakılmadı

Adalah, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerden 6'sının hâlâ serbest bırakılmadığını açıkladı; kalanlar Norveç, Fas ve İspanya vatandaşı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:07
İsrailli hak örgütü Adalah, İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerden 6'sının hâlâ serbest bırakılmadığını açıkladı.

Adalah'ın açıklaması

Açıklamada, soykırımın devam ettiği Gazze'ye giderken yasa dışı olarak durdurulan ve alıkonulan aktivistlerden 130'dan fazlasının bugün Ürdün tarafına geçtiği belirtildi. Adalah, serbest bırakılmayan kişilerin Norveç, Fas ve İspanya vatandaşı olduğunu kaydetti.

Hukuki girişimler

Adalah, alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yapan avukatların, alıkonulanlarla yarın görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi.

KAN haberine göre

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, bir İspanyol aktivistin dişçi asistanının elini ısırdığı iddiasıyla gözaltı süresinin bir hafta uzatıldığı belirtildi.

Küresel Sumud Filosu ve operasyon

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış; filonun 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştığı kaydedildi. İsrail ordusu, filoya müdahale ederek 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

