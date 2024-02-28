Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

Sanık Erdem Gül ve avukatlarının hazır bulunduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Erdem Gül, savcılık mütalaasına itiraz etmediğini ancak kendisine isnat edilen suçlamaları reddettiğini söyledi. "Çünkü gazetecilik suç değildir." diye ekledi.

Son sözü için söz alan Gül, mahkemeden beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti, sanık Gül’ün "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır." dedi.

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Erdem Gül, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini zorla devirmeye veya işlevini kısmen veya tamamen engellemeye kalkışmak" suçundan aklandı. Ancak Gül’ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmasına devam edileceği kararlaştırıldı.

Yerel mahkeme kararını 9 Mart 2018’de Yargıtay bozdu. Dosyaların içinde Can Dündar da vardı. Erdem Gül’ün dosyasını 7 Mayıs 2018’de ayırdılar. Mahkeme heyeti, Gül’ü 16 Temmuz 2018’de "casusluk"tan beraat ettirdi. 15 Mayıs 2019’da da "örgüte yardım"tan “düşme” kararı çıktı. Yargıtay dosyayı yeniden bozdu ve mahkemesine geri yolladı.

Sanık Enis Berberoğlu, 13 Eylül 2023’te milletvekili oldu ve dokunulmazlık kazandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, onun yargılanmasını durdurdu. Erdem Gül’ün dosyasını da ayırdı. Erdem Gül, 2019’da CHP’li Adalar belediye başkanı seçildi ve göreve başladı.