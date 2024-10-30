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Adalet Alanında Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm: 2025 Hedefleri

2025'te adalet hizmetlerinde yapay zeka kullanımı artırılacak, dijital dönüşüm sürecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:56
Adalet Alanında Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm: 2025 Hedefleri

Adalet Hizmetlerinde Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2025 yılı itibarıyla adalet hizmetlerinde yapay zeka kullanımının artırılması hedeflenmekte.

Dijital Dönüşüm için Çalışmalar

Adalet Bakanlığı, yargıda dijital dönüşüm sürecini desteklemek amacıyla önümüzdeki yıldan itibaren çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, adalet hizmetlerine yönelik güncel politika ve önlemler üzerinde durulacak.

Hak ve Özgürlüklerin Güçlendirilmesi

Anayasa'da teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerin desteklenmesine yönelik uygulamalara devam edilecek. Bu bağlamda, insan hakları alanındaki kamu kurumlarının kapasiteleri arttırılacak ve farkındalık artırıcı faaliyetler yürütülecek.

Mağdur Odaklı Adalet Uygulamaları

Ceza muhakemesi süreçlerinde başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, mağdurların haklarının korunmasına yönelik uygulamalar güçlendirilecek. Bu hedef doğrultusunda aile ve çocuk mahkemeleri ile yeni oluşturulan ağır ceza mahkemelerinde yeni adli görüşme odaları kurulacak.

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Yargının bağımsızlığını ve şeffaflığını artırmak adına hakim ve savcı disiplin süreçleri gözden geçirilecek. Disiplin mevzuat taslağı da son şekline getirilecektir.

Erişilebilir Adalet Hizmetleri

Tüm adalet binaları, yaşlı ve engelli bireyler için erişilebilir hale getirilecek. Ayrıca, sosyal alanlar sağlanarak adalet hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.

Mahkemelerin Güçlendirilmesi

Makul sürede yargılanma hakkının korunması için mahkeme teşkilatı güçlendirilecek ve yeni mahkemeler kurulacaktır. İstinaf mahkemelerinin daire sayısı, iş yüküyle orantılı olarak artırılacaktır.

Dijital Teknolojilerin Rolü

2025'te, yargıda dijital dönüşüm sürerken yapay zeka destekli karar sistemleri geliştirilecek. Adalet hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak ve e-Devlet üzerinden mevcut hizmetlerin arayüz çalışmaları yenilenecektir.

Hukuk Eğitiminin Kalitesinin Artırılması

Üniversitelerde hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartı yavaş yavaş yükseltilerek düzenlenecek. Bu bağlamda hukuk klinikleri yaygınlaştırılacak ve zorunlu ders konuları arasında hukuki dayanak oluşturma ve hukuk yöntem bilimi dersleri yer alacaktır.

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