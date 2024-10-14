Adalet Bakanı'nın Anayasa Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç'tan Anayasa Açıklamaları

Adalet Bakanı Bekir Tunç, ülkenin Anayasa'sının ilk dört maddesi ile ilgili tartışmaların gereksiz olduğunu belirtti. Bakan Tunç, bu konudaki değerlendirmelerini şu şekilde yaptı:

"Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım."

Tunç, anayasa değişikliği çalışmalarının sağlam ve verimli bir zemin üzerinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, hukukun üstünlüğünün korunması ve demokratik değerlere önem verilmesi gerektiğini ifade etti.