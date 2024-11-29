Adalet Bakanı Tunç, Arabuluculuk Şurası'nda Önemli Rakamları Paylaştı

Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası’nda yaptığı konuşmada, 2013 yılından itibaren ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk için toplam 6 milyon 765 bin başvuru yapıldığını ve bunlardan 4 milyon 226 bininin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Türk Dünyasında İşbirliği Vurgusu

Tunç, etkinliğin düzenlendiği Ankara Hakimevinde, Türk dünyasında adalet, eğitim, sağlık, kültür, ekonomi ve enerji gibi birçok alanda ortak projelerin yürütüldüğünü ifade etti. Alınacak kararların sadece üye ülkeler arasında değil, dünya genelinde uyuşmazlıkların çözümünde bir barış modeli olacağını belirtti.

Arabuluculuk Başarı Oranları

Bakan Tunç, arabuluculuğun alternatif çözüm yöntemleri ile uyuşmazlıkların dostane bir şekilde, az maliyetle ve makul sürede çözüldüğüne dikkat çekti. Kira davaları konusunda verilen rakamlarla süreçlerin başarı oranlarını şöyle ifade etti:

1 Eylül 2023'ten bu yana 284 bin 974 kira uyuşmazlığı başvurusu yapıldı, bunların 116 bin 238 'i anlaşmayla sonuçlandı.

kira uyuşmazlığı başvurusu yapıldı, bunların 'i anlaşmayla sonuçlandı. 403 bin 815 zorunlu arabuluculuk başvurusu yapıldı, bunlardan 137 bin 356'sı anlaşma sağlandı.

Tunç, toplamda 274 bin kişinin bir yıl içinde yargıya gitmeden sorunlarını çözdüğünü belirtti.

Yargıtay Başkanı'nın Değerlendirmesi

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, şuranın Türk dünyası arasında arabuluculuk konusunu geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Kerkez, arabuluculuğun mahkemelerin tamamen yerine geçmesini sağlamadığını, taraflar arasında hızlı ve maliyetli çözümler ürettiğini vurguladı.

Etkinlik Detayları

Türk Dünyası Arabulucular Birliği tarafından düzenlenen bu uluslararası şura, Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde TİKA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. İki gün sürecek olan etkinlikte, Türk dünyasından birçok akademisyen, hukukçu ve bilim insanı arabuluculuk konusundaki fikirlerini paylaşacak. Program, pazar günü Anıtkabir ziyareti ve Ankara gezisi ile sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.