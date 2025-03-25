Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da İftar Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki iftar programında yargı bağımsızlığını vurguladı ve İstanbul'daki soruşturmalar üzerine önemli ifadeler kullandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:24
Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da İftar Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Bartın'da Önemli Mesajlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen iftar programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında devam eden yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ülkenin hakim ve savcıları dosyaya göre, delillere göre karar verir. Varsa bir suç davayı açar, yoksa gereğini yapar," diyen Tunç, adli soruşturmalar üzerinden propaganda yapmanın ve sokakları terörize etmenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bakan Tunç, "Bu ülkenin huzurunu ve güvenliğini bu millet size bozdurmaz ve bozdurmayacak," ifadelerini kullandı.

Amasra Maden Kazası ve Yargı Süreci

Bakan Tunç, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim 2022'de gerçekleşen maden patlamasında 43 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Yargının verdiği kararla ilgili ne yapabilirsiniz? Tarafsız ve bağımsız yargı," diye ekledi. Yargı süreciyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Tunç, "Bu süreçleri bağımsız ve tarafsızca sürdüren yargı ortadayken milletvekillerimize, siyasete çamur atmak onlara hiçbir şey kazandırmaz," dedi.

Yangın Soruşturması Üzerine Yorumlar

Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Bilirkişi raporu geldi. Kimlerin, hangi kurumların sorumlu olduğunu belirledi. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?" diye sordu. Raporun detaylarına dikkat çeken Tunç, bu tür olaylarla ilgili siyasetin devreye girmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün ortaya çıkan rapor karşısında sessiz kalmak ikiyüzlülük demektir," ifadelerini kullandı.

İBB Soruşturmaları ve Yargı Bağlılığı

İBB'ye yönelik soruşturmaların da benzer bir tartışma konusunu oluşturduğunu belirten Tunç, "Adli soruşturmalar üzerinden sanki siyasi bir soruşturmaymış gibi algı oluşturma çabası içerisindeler. Bu tamamen adi bir olay," açıklamasında bulundu. Yargının bağımsızlığının altını çizen Tunç, suçların yargı önüne getirileceğini ve tüm vatandaşların hakkının savunulacağını söyledi.

Etkinlikte, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da konuşma yaptı. İftar programının ardından Bakan Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

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