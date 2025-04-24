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Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi, gündemde sağlık ve adalet sistemi sorunları vardı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:34
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti Heyetine Ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan ile bir araya gelerek önemli konuları değerlendirdi.

Bakanlıkta Basına Kapalı Görüşme

Görüşme, Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da katıldı.

Öncelikli Konular ve Açıklamalar

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Koçyiğit, bu toplantının daha önce planlandığını ancak TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini belirtti ve Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, 1 Ekim'de başlayan sürecin ve yasal düzenlemelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini ifade eden Koçyiğit, öncelikli konuşma başlıklarının İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın çalışma ve sağlık koşulları olduğunu vurguladı.

Adalet Sistemindeki Sorunlar Ele Alındı

Türkiye'deki adalet sistemi sorunlarını gündeme getiren Koçyiğit, bu konuları kapsamlı bir biçimde ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Öcalan İle İlgili Değerlendirmeler

Gazetecilerin “Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?” sorusuna Koçyiğit, “Öcalan'ın çalışma, sağlık, güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.” şeklinde yanıt verdi.

Bir başka soru üzerine, “Terör örgütü üyelerinin silah bırakması, kendini feshetmesi halinde örgüt üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme gündeme geldi mi?” sorusuna, “Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık.” dedi.

İmralı Ziyaretleri ve Gelecek Adımlar

Köçyiğit, “Görüşmeden sonra İmralı'ya tekrar ziyaret olur mu?” sorusunu ise “Zaten bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde, sadece heyetimizin değil, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak.” şeklinde cevapladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit (sol 2)...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit (sol 2) ve Sezai Temelli (sağ 2) ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan (solda) oluşan DEM Parti heyetiyle görüştü. Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (sağda) da yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit (sol 2)...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit (sol 2) ve Sezai Temelli (sağ 2) ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan (solda) oluşan DEM Parti heyetiyle görüştü. Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (sağda) da yer aldı.

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