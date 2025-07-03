Adalet Bakanı Tunç, Hollanda'da Tarihi Çini Karonun İadesini Sağladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temasları çerçevesinde Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ile Lahey'de bir araya geldi.

Görüşmede, ülkeler arası adli işbirliği'nin önemine vurgu yapan Tunç, adli yardımlaşma ilişkilerinin karşılıklı güven ve dostluk çerçevesinde olumlu seyrettiğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tunç, Hollanda adli mercilerince FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik iade taleplerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu örgütlerin uluslararası boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda, dost ve müttefikimiz olan ülkelerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi önem taşımaktadır," dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek, Hollanda'dan FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerine yönelik iade taleplerinin karşılanmasının önemini vurguladı.

Tarihi Çini Karo İadesi

Görüşmenin hemen ardından, 2005 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan Mesih Mehmet Paşa Camisi'ne ait tarihi çini karo, Bakan Tunç'a teslim edildi. Hollandalı Bakan David van Weel, bu tarihi eserin iade sürecinin kültürel işbirliği açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tunç, teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bu buluşmanın sonucu olarak yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılan çininin iadesini sağlamış olduk. Hollanda'nın bu işbirliğine katkısı için teşekkür ediyorum," dedi.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ise, "Bugün iade edilen çini, sembolik olarak birlikte çalışmaya ve suçla mücadelede işbirliğimize olan bağlılığımızı temsil ediyor" diye konuştu.

Bakan Tunç, mevkidaşını Türkiye'ye davet ederek, Mesih Mehmet Paşa Camisi'ni gezdirmekten mutluluk duyacağını belirtti. Ayrıca, Tunç, Hollanda Bakanı'na Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesi şeklindeki bir vazo hediye etti.

Bakan Tunç'un ziyaretinde Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hatice Seval Arslan ve Lahey Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu da yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslar kapsamında Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ile Lahey’de bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslar kapsamında Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ile Lahey’de bir araya geldi.