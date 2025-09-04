DOLAR
Adalet Bakanı Tunç: HSK Toplantısında Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu ve Yargının Güçlendirilmesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK üyeleriyle toplantıda Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu hedefleri doğrultusunda tarafsız, bağımsız ve erişilebilir yargı için yapılacak düzenlemeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:13
Toplantı değerlendirmesi ve reform hedefleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklamayı NSosyal hesabından paylaştı.

Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz."

Tunç, reform paketinin insan kaynağı kapasitesini artırmaya odaklanacağını ve yargı hizmetlerinin kalite ve erişilebilirliğini yükseltmeyi amaçladığını vurguladı.

Yeni adli yıla ilişkin taahhüdünü de dile getiren Tunç, vatandaş memnuniyetini önceliklendireceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız."

