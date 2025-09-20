Adalet Bakanı Tunç: Kanunlar Millileşti, Yargıda Yapay Zeka Dönemi

Adalet Bakanı Tunç Antalya'da avukatlarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Antalya Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde avukatlarla buluştu. Tunç, yargının üç sacayağı ile avukatlığın bu yapı içindeki önemine vurgu yaptı.

Yargının üç sacayağı ve avukatın rolü

Tunç, yargının iddia, savunma ve hüküm olmak üzere üç unsur üzerine kurulu olduğunu belirterek, avukatlık mesleğinin savunma tarafında vazgeçilmez bir yer tuttuğunu ifade etti. Tunç, "Avukatlık mesleğini ne kadar kaliteli hale getirirsek yargılamanın kalitesi de o kadar artar ve vatandaşlarımızın da adalete güveni o kadar artar ve hukuk devleti gerçekleşmiş olur" dedi ve meslektaşlarına verdikleri önemi vurguladı.

Yargı reformu ve avukatlara yönelik hedefler

Bu yıl açıklanan yargı reformu strateji belgesinin 264 hedefi bulunduğunu söyleyen Tunç, belgede avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığını bildirdi. Tunç, adli yardım ödeneklerinin biriktiğini, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak ödemelerin gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca uzlaştırma müessesesinin sadece hukukçular tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Tunç, iş yükünü azaltmak için yeni mahkemeler kurduklarını ve yoğunluğun olduğu yerlere hakim ve savcı atamaları yapıldığını belirtti.

Kanunların millileşmesi

Tunç, mevzuat, fiziki mekanlar ve insan unsurunun yargının adaleti sağlaması için gerekli üç önemli unsur olduğunu söyledi. Tunç, kanunlardaki dönüşümü şu sözlerle anlattı: "Temel kanunlarımızın tamamı değişti. Burada genç meslektaşlarımız var. Onlar yeni kanunlarla işe başladılar ama özellikle tecrübeli arkadaşlarımız eski kanunlarla başlamışlardı mesleğe. Sonrasında kanunlar yenilendi. O eski kanunlarımız bizim iktibastı. Yani dışarıdan almaydı, tercümeydi. İşte İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan aldığımız kanunlarla biz 2000'li yıllara kadar geldik. 2000'li yıllara geldiğimizde hükümetlerimiz dönemiyle beraber millileşti kanunlarımız."

Tunç, "milli sanayi, milli teknoloji hamlesi ve milli savunma" kavramlarına benzer şekilde kanunların da yerli akademisyen ve hukukçuların katkısıyla yeniden düzenlendiğini, ticaret kanunundan ceza kanunlarına kadar birçok düzenlemenin bu dönemde yenilendiğini ifade etti. Yenileme sürecinin devam ettiğine, yeni suç tipleri ve teknolojik gelişmeler nedeniyle mevzuatta ek değişiklik ihtiyaçlarının doğduğuna dikkat çekti.

Tunç, hakim ve savcıların taleplerini değerlendirdiklerini ve mevzuatta sorun görüldüğünde Anayasa Mahkemesi süreçlerini beklemeden Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü aracılığıyla düzenleme yapıldığını belirtti. Avukatlardan uygulamada karşılaştıkları zorluklara ilişkin görüş ve öneri beklediklerini söyledi.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm

Fiziki imkanlar ve dijitalleşme alanında önemli mesafe kat ettiklerini söyleyen Tunç, "yapay zeka dönemine geçtik" dedi ve birçok meslektaşının yapay zeka kullanmaya başladığını belirtti. Tunç, UYAP'ın siber güvenlik açısından güvenilir bir sistem olduğunu, istihbarat teşkilatlarının sürekli test ve koruması ile işletildiğini vurguladı.

Adli hizmetlerde yapay zekanın destek unsuru olarak kullanılacağını ifade eden Tunç, karar verme yetkisini elinde bulunduran hakim ve savcıların insan unsurunun önemini koruyacağını, ancak kalem personeline ve diğer destek süreçlerine yapay zekanın daha fazla katkı sunacağını söyledi. Bakanlık bünyesinde Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurulduğunu ve bu birimin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kapsamında çalıştığını belirtti.

Personel ve üretkenlik verileri

Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini hatırlatan Tunç, iki sınav yapıldığını ve şu anda 2 bin 76 hakim, savcı yardımcısının bulunduğunu söyledi.

Yargıda atılan adımların meyvelerinin görüldüğünü aktaran Tunç, "Geçen sene 13 milyon 900 bin karar verdi yargı teşkilatı. Ondan önceki sene 12 milyon küsur. Ondan önceki sene yine 12 milyon. Dolayısıyla her yıl karar sayısında bir artış söz konusu. Devreden dosya sayısında artış söz konusu değil. 3 yıldır 11 milyon civarında devreden var. Devredenden fazla karar verildiğine göre burada birikmiş iş yükünün de yavaş yavaş azaltıldığını görüyoruz."