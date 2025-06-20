Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'de Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak önemli temaslarda bulundu. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Tunç, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

Bakan Tunç, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında konuşan Tunç, Kayseri'nin iş dünyası ve ticaretin öncüsü olduğunu belirtti. Belediyecilik hizmetleri hakkında da olumlu açıklamalarda bulunan Tunç, "Şehre girdiğiniz andan itibaren etrafınıza baktığınızda, belediye hizmetleri anlamında her yer tertemiz, mükemmel bulvarlar görüyorsunuz. Kayseri'mizde Cumhurbaşkanımızın belediyecilik geleneğinin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diyerek teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Büyükkılıç da Bakan Tunç'u ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ikili arasında bir vazo hediyeleşmesi gerçekleştirildi.

Ayrıca, Bakan Tunç, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş’ı da ziyaret etti.

Bakan Tunç, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde gerçekleştirilen incelemede, Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı. Ayrıca Kayseri Bilim Merkezini de ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 2), Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi'ni de gezdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 2), Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi'ni de gezdi.