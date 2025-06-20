Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'de Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Tunç Öğrencilere Karne Dağıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de ortaokul öğrencilerine karne dağıttı. Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda gerçekleşen törene katılan Tunç, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada ödüllerini alacak öğrencileri kutladı, öğretmenlere ve ailelere büyük emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitim ve Hayırseverliğin Önemi

Törende konuşan Bakan Tunç, Kayseri'nin eğitim ve öğretime verdiği öneme değinerek, "Kayseri, ticaretin ve ekonominin kalbi olmanın yanı sıra hayırseverleriyle de bilinir. Bugün karne törenini yaptığımız Osman Ulubaş Ortaokulu gibi osman amcamızın Kayseri'de yaptırdığı 16 okul var. Kendisine şükran borçluyuz." dedi.

Devletin eğitim politikalarına ve hayırseverlerin katkısına dikkat çeken Tunç, "Eğitim, bir ülkenin kalkınması için en önde gelen şart. Bizim en önemli gücümüz insan kaynağımız. Güçlü bir insan kaynağımızın olması, ülkemizin güçlü olması için gereklidir. Bu nedenle çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimize büyük önem vermeliyiz." şeklinde konuştu.

Öğrencilere Başarı Dilekleri

Bakan Tunç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin güzel sonuçlar elde etmesini dilerken, hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi. Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını ve sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye etti.

Hayırsever Osman Ulubaş ise öğrencilere öğretmenlerinin kıymetini bilmelerini tavsiye etti. Konuşmaların ardından Bakan Tunç, öğrencilere karnelerini takdim etti. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve çok sayıda öğrenci ve aile katıldı. Etkinlikte öğrenciler, Bakan Tunç ve beraberindekileri dans gösterisiyle karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tunç'u, okuldaki öğretmenler karşıladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tunç'u, okuldaki öğretmenler karşıladı.