Adalet Bakanı Tunç, Şehit Astsubay Deniz Göçkün'ün Balıkesir'deki Ailesini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Hakkari'de şehit olan Astsubay Deniz Göçkün'ün ailesini Balıkesir'de ziyaret ederek acılarını paylaştı ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:34
Adalet Bakanı Tunç, Şehit Astsubay Deniz Göçkün'ün Balıkesir'deki Ailesini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Tunç, Şehit Astsubay Deniz Göçkün'ün Balıkesir'deki Ailesini Ziyaret Etti

Ziyarette duygusal anlar ve "Terörsüz Türkiye" vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Hakkari'de şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün Balıkesir'deki ailesini ziyaret etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Göçkün'ü dualarla andığını ve ailenin dinmeyen acısını paylaştığını belirtti.

Canı pahasına vatanı koruyan aziz şehitlerin hatıralarını ve geride bıraktıkları emanetleri daima baş üstünde taşıyacaklarını belirten Tunç, "Bir daha aynı acılar yaşanmasın, yüreğimiz yanmasın, ülkemiz daha huzurlu ve güvenli olsun diye 'Terörsüz Türkiye' hedefimize mutlaka ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Hakkari'de şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Hakkari'de şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün Balıkesir'deki ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Hakkari'de şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor
2
İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü
4
Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı
5
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı
6
Kahramanmaraş Pazarcık'ta Tırın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
7
Çin, ABD'den İthal Analog Çiplere Damping ve Ayrımcılık Soruşturması Başlattı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye