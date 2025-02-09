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Adalet Bakanı Tunç'tan Hukuk Fakültelerine yönelik Yeni Düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, YKS'de hukuk fakülteleri için yeni düzenlemeyi duyurdu. İlk 100 binde yer alan adaylar, hukuk tercihi yapabilecek.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:49
Adalet Bakanı Tunç'tan Hukuk Fakültelerine yönelik Yeni Düzenleme

Adalet Bakanı Tunç'tan Hukuk Fakülteleri İçin Önemli Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikleri duyurdu. Bu değişiklikle birlikte artık hukuk fakültelerini yalnızca ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceği belirtildi.

Hukuk Eğitimi Kalitesinin Artırılması

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, güvenilir bir adalet sisteminin ancak hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçular ile mümkün olduğunu vurguladı. Hakim, savcı ve avukatların hem nitelik hem de nicelik açısından daha donanımlı olmalarının önemine dikkat çeken Tunç, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla adımlar attıklarını ifade etti.

Yeni Değişikliklerin Getirisi

Hukuk eğitiminde kaliteyi artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksekokuldan dikey geçişin sonlandırılması gibi uygulamaların ardından, fakülteye girişteki başarı sıralamasının da yükseltildiğini belirten Tunç, bu uygulamaların eğitimin kalitesini daha yukarılara taşıyacağına inandığını vurguladı.

“Adalet Bakanlığı olarak, geleceğin hukukçularına adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum,” diyen Tunç, hukuk fakülteleri girişinde yapılan bu değişikliklerin adalet sistemine katkı sağlayacağına inancını yineledi.

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