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Adalet Bakanı Tunç'tan Konya'daki Çöken Bina İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'daki bina çöküşü sonrası geçmiş olsun mesajı yayımlayarak kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 03:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 03:06
Adalet Bakanı Tunç'tan Konya'daki Çöken Bina İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen ve 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanların en kısa sürede kurtarılmasını temenni etti.

Gelişmelerle ilgili bilgi veren Tunç, "Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Olayın derin bir üzüntü yarattığını belirten Bakan Tunç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını hatırlattı. Soruşturmada görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının titizlikle çalıştığını duyurdu.

Son olarak, Tunç, Allah’tan ülkeyi ve milleti her türlü afet ve kazadan muhafaza etmesini diledi.

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