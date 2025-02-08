Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e Sert Tepki: Filistin'e Duyarsızlık Olmaz

Filistin Davası ve İsrail Saldırıları

Adalet Bakanı, "İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas'a 'terör örgütü' diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'in bağımsızlığı için en net ve cesur duruşu sergileyen liderdir." ifadelerini kullandı.

Tunç, Dünya 5'ten büyüktür diyerek, mazlumların sesi olan Erdoğan’ın sadece Türkiye'nin değil, tüm mağdurların umudu olduğunu belirtti. "Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.