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Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e Sert Tepki: Filistin'e Duyarsızlık Olmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:00
Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e Sert Tepki: Filistin'e Duyarsızlık Olmaz

Adalet Bakanı Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin Eleştirisine Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin konusundaki sözlerine dair sert eleştirilerde bulundu. Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir." dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'ın, gücünü milletten alan, haksızlıklar karşısında asla susmayan güçlü bir lider olduğunu vurguladı.

Filistin Davası ve İsrail Saldırıları

Adalet Bakanı, "İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas'a 'terör örgütü' diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'in bağımsızlığı için en net ve cesur duruşu sergileyen liderdir." ifadelerini kullandı.

Tunç, Dünya 5'ten büyüktür diyerek, mazlumların sesi olan Erdoğan’ın sadece Türkiye'nin değil, tüm mağdurların umudu olduğunu belirtti. "Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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