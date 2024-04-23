Adalet Bakanı Tunç'tan asıl hedefi Dem Parti olan, siyasette mesafe çağrısı: "Hukuk devreye girer"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye ilişkin kapatma davası açılması çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, "Eğer hukukta bir suç işlenmişse, bir Anayasa, kanun ihlali varsa orada yetkili makamlar devreye girer, gereğini yapar" şeklinde konuştu. DEM Parti'nin terör örgütleriyle ilişkisi konusundaki endişelerini dile getiren Tunç, "DEM Parti'nin terörle arasına mesafe koyamadığını, hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylem ve uygulamaları olduğunu" belirtti.

Demokratik siyasetin temel unsurlarından birinin şiddeti ve terörü reddetmek olduğunu vurgulayan Tunç, şiddetin demokrasilerde yeri olmadığını ve demokratik hukuk devletinde şiddeti teşvik etmenin suç olduğunu ifade etti. Tunç, siyaset yapanların öncelikle topluma saygı duyması gerektiğini ve ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı mesafe koyması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Tunç şiddeti ve terörü destekleyen siyasi politikalar izlemenin sonuçlarını vurgulayarak, hukukun gereğinin yapılacağını belirtti.