Adalet Bakanı Tunç'tan Tehditlere Sert Tepki

Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili sürdürülen adli soruşturma kapsamında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Tehditler Kabul Edilemez

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef alınarak tehdit edilmesi Bakan Tunç tarafından kesin bir dille kınandı. Bakan, bu tür davranışların asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj

Konuyu sosyal medya hesabından ele alan Tunç, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hukuk Devleti Vurgusu

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tunç, "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir." dedi. Ayrıca, Anayasa'nın 138. maddesine atıfta bulunarak, hakimlerin bağımsızlığına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar hukuk devletinde asla korunamaz."