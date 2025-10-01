Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 11. Yargı Paketi, çocuklar ve boşanma düzenlemeleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 11. Yargı Paketi ve toplumsal öncelikler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, konuşmasında hem yargı paketlerine ilişkin detayları hem de toplumsal hassasiyetleri önceliklendiren açıklamalar yaptı.

"Türkiye Yüzyılı" ve terörle mücadele

Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyorsak terörsüz bir Türkiye'de, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirdiğimiz bir Türkiye'de bunu inşa edebiliriz. İnşallah süreç sekteye uğramadan yola devam ederiz." ifadelerini kullandı. Sürecin zorluğuna dikkat çekerek, terörle yıllarca mücadele edildiğini ve kayıplar verildiğini hatırlattı. Bölücü örgütünün kendini feshi ve silah bırakmasının ardından TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti ve sürecin kalıcı olması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

11. Yargı Paketi: Ceza, çocuklar ve dijital suçlar

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek taslakta öne çıkan üç hususu şöyle sıraladı: "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler."

Taslakta "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi düzenlemelerin yer aldığını ve paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını aktardı.

Çocukların yargılanmasına ayrı bir önem verdiklerini belirten Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." dedi. Mevzuatta; 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarında ise takdiri indirim uygulandığını hatırlattı. Tunç, 15-18 yaş grubuna ilişkin önerilerini milletvekillerine ilettiklerini ve bu yaş grubunda yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, tekrar suç işleme durumu ve kasten işlenen öldürme suçları gibi kriterler çerçevesinde hakimlere takdir yetkisi verilmesinin doğru olacağını söyledi.

12. Yargı Paketi ve yargı reformunun devamı

Bakan, 12. Yargı Paketi'nin hukuk davalarına ilişkin olduğunu belirterek, "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir" dedi ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuatı iyileştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Boşanma davaları: Kadın korunması ve arabuluculuk

Tunç, boşanma davalarıyla ilgili olarak davaların %60'ının kadınlar tarafından açıldığını ve en çok mağdur olan tarafın kadınlar olduğunu belirtti. Dava süreçlerinin uzamaması, çocukların örselenmemesi ve kadınların korunması amacıyla, boşanma davalarının maddi konulardan ayrı tutularak sonuçlandırılması ve maddi konuların ayrı dava olarak devam etmesi yönünde akademisyenlerden genel bir kanaat aldıklarını, bunun milletvekillerinin takdirine sunulduğunu söyledi.

Aile arabuluculuğu konusunda Tunç, "Burada kadınlarımızı mağdur edecek herhangi bir adım kesinlikle atılmaz. Aile arabuluculuğu ihtiyari olarak uygulanıyor. Bazı ülkelerde dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu var. Bu da bizim ülkemizde olabilir mi? Şiddet konuları hariç." ifadelerini kullandı. Ayrıca zorunlu arabuluculuğun tartışılması gerektiğini ve taslak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Trafik, silah atma ve cezai düzenlemeler

Trafik güvenliğine dair düzenlemelerin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını hatırlatan Tunç, 10. pakette alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezasının artırıldığını, trafiği kesme ve araçlara müdahale edenlere yönelik ayrı cezalar getirileceğini aktardı. Düğün ve kutlamalarda meskun mahalde silah atanlara yönelik taslak hükümlere de değinerek, "Meskun mahalde silah atanlar yaralamaya ya da ölüme sebebiyet vermese dahi 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğine dair bir hüküm var. Kurusıkı da dahil. Kurusıkı 3 yıla kadar, gerçek silah 5 yıla kadar. Bunlar tabii taslak, bunlara milletvekillerimiz karar verecek." sözlerini paylaştı.

Süresiz nafaka ve ilerleyen süreç

Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin olarak Tunç, uzun süreli nafaka ödemelerinden mağduriyet yaşadığını iddia eden eleştirilerin dikkate alındığını ve hakkaniyete uygun bir düzenleme yapılmasının değerlendirilebileceğini söyledi. "Bu noktada bu hassas dengeyi sağlamak lazım. Aile hukukuyla ilgili konuların sonraki zamanda gündeme gelme durumu olabilir." dedi.

Not: Bakan Tunç'un ifadeleri Meclis resepsiyonunda yapılan açıklamalardan aktarılmıştır.