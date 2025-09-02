Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte cezaevi eğitim ve üretim programları öne çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışına katıldı. Açılışta Ankara Valisi Vasip Şahin, yargı mensupları ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Bakan Tunç, fuarın Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen İşyurdu Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlendiğini belirterek, İşyurtları Müdürlüklerinde tutuklu ve hükümlülere verilen eğitimlerle üretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü ve hükümlülere maddi destek sağlandığını ifade etti.

"Hukuk devletinin temel amacı adaleti tecelli ettirmektir." diyen Tunç, ceza adaleti sisteminin toplumsal barış açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tunç, ceza adaleti sisteminin amacının yalnızca suçluyu cezalandırmak olmadığını; aynı zamanda toplumu suçtan korumak ve suçluları yeniden topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Bakanın verdiği rakamlara göre, cezaevlerinde 75 bin 205 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor ve bunlara eğitim veren 957 öğretmen bulunuyor. Bu yıl 1.366 kişi okuma-yazma öğrendi.

Cezaevlerindeki mesleki eğitim merkezlerinde 8 bin 180 kişiye kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri verildi. 2025'te açılan 8 bin 724 kursta 135 bin 373 kursiyer eğitim aldı. Ayrıca son 8 yılda 113 tutuklu ve hükümlünün hafız olduğu belirtildi.

İl ve ilçe halk kütüphanelerindeki 23 milyon kitaba hükümlü ve tutukluların erişimi sağlanırken, 2025 yılında şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 200 bin yayından yararlanıldığı bildirildi.

Bakan Tunç, ceza ve infaz kurumlarında hükümlülerin ıslahına yönelik eğitimlerin yanı sıra infaz sonrası topluma kazandırılmalarına odaklandıklarını; İşyurtları Kurumunun meslek ve sanat öğretimiyle bu süreçte önemli rol oynadığını vurguladı. Tunç, İşyurtları sistemiyle hükümlülerin meslek edinerek yeniden suç işleme riskinin azaldığını ve topluma entegrasyonlarının kolaylaştığını söyledi.

Farklı alanlarda mesleki eğitim alan hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonuna katkı sağlandığını belirten Tunç, "Meslek kazanan ve üretime katılan mahkumların, cezaevinden çıktıktan sonra daha az suç işleme eğiliminde olduğu ve bu sistemin toplum güvenliğine katkı sunduğunu görüyoruz." dedi.

Türkiye genelinde 374 İşyurdu Müdürlüğünde 1.700 atölye ve tesis bulunduğunu, buralarda mobilyadan tekstile, metalden el ürünlerine kadar birçok üretimin gerçekleştiğini aktaran Tunç, İşyurtlarının vatandaşlara ve ülkeye hizmet kazandırdığını söyledi.

Bakan Tunç konuşmasını, "Ülkemizin 81 iline adalet hizmetlerimizi daha da yukarıya taşımak ve vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." sözleriyle tamamladı.

