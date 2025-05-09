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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da Belediye Ziyaretinde

Yılmaz Tunç, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, Cuma namazını kıldı ve bir öğrenciye hediye verdi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 14:48
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da Belediye Ziyaretinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da Belediyeye Ziyaret Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Cuma namazını Medrese Camisi'nde eda etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile Görüşme

Belediye Başkanı Halit Doğan ile bir araya gelen Tunç, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretinin ardından şeref defterini imzalayarak belediyeye olan desteklerini bir kez daha vurguladı.

Öğrenci Emir Kayra Eke ile Sohbet

Cuma namazının ardından, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke ile sohbet eden Tunç, genç müezzine bir satranç takımı hediye etti. Eke, ezan okumada Türkiye birincisi olduğu için Tunç tarafından kutlandı.

Tunç, Eke'ye hitaben, "Sana birincilik ödülü verdik. 'Ayasofya'ya müezzin olacağım' diyorsun. 'Ayasofya'ya imam olacağım' de. Aferin sana, başarılar" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı (solda) ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı (solda) ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

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