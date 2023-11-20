Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin milletin tercihi olduğunu, Cumhuriyet’in teminatı olduğunu ve demokrasinin gereği olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada 50+1 şartının değişmesi gerektiğini söylemişti. Adalet Bakanı Tunç, bu konuda ne düşündüğünü soran gazetecilere cevap verdi.

Tunç, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geri adım atmak söz konusu değildir. Bu sistem, milletin yürütmeyi doğrudan seçtiği, yasama ve yürütmenin ayrıştığı, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu bir sistemdir.” dedi.

50+1 ŞARTI NASIL DEĞİŞECEK?

Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 50+1 şartının nasıl değiştirilebileceği konusunda da görüşlerini paylaştı.

Tunç, bu konunun yeni anayasa hedefi kapsamında Meclis’te görüşülebileceğini belirtti.

Tunç, “21 yıldır milletimizin karşısına gelişim, değişim ve reformlarla çıktık." diyen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 50+1 meselesi elbette ki Meclisimizin yetkisindedir. Yeni anayasa hedefi çerçevesinde bunlar konuşulabilir, tartışılabilir. Meclis’te bunlar uzlaşma ile gerçekleşebilir. Yeni anayasa yazılırken değişmez olanlar haricindekiler oturulup konuşulabilir.” ifadelerini kullandı.

HRANT DİNK CİNAYETİNDE SON DURUM

Tunç, gazetecilerin Hrant Dink cinayetiyle ilgili sorularını da yanıtladı. Tunç, cinayetin faili Ogün Samast’ın tahliyesinin yargı kararı olduğunu söyledi.

Tunç, “Bu konular yargı süreçleriyle ilgilidir. Kararı verecek olan yargı organlarıdır. Bu cinayetin FETÖ’nün hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği iddiasıyla yeni bir soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma kapsamında azmettiriciler, katiller ve diğer sorumlular hakkında yargılama sürmektedir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletin yürütmeyi doğrudan seçtiği, yasama ve yürütmenin ayrıştığı, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu bir sistemdir.

50+1 şartı nedir?

Cevap: 50+1 şartı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının seçilebilmesi için geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alması gerektiği şartıdır.

Yeni anayasa projesi nedir?

Cevap: Yeni anayasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi olan, Türkiye’nin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun, sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasa projesidir.