Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Hakimleri Kura Töreninde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eleştiri kisvesi altında adaletin sarsılmaz temellerine yöneltilen haksız ithamların, hukuk sistemine katkı sunmak yerine gölgelemeyi amaçladığını bildirdi. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.

Genç Hakim ve Savcılar için Kutsal Görev

Mesleğe kabul edilen genç hakim ve savcıların, millet adına adalet dağıtma sorumluluğunu üstlenerek kutsal bir göreve ilk adımlarını attığını dile getiren Tunç, "Adalet Akademisinde aldığınız titiz ve nitelikli eğitimle, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, milletimizin adalet beklentisine cevap verme yolunda hazır ve kararlısınız." dedi.

Genç hakim ve savcıların yargı teşkilatına güç katacağına inandığını belirten Tunç, "Bugün, 2 yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan 27. Adli Yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13. Adli Yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet savcısı ve 17. İdari yargı döneminden 90 hakim olmak üzere toplam 1075 hakim ve savcımızın kurayla atamalarını gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Adaletin İdeali ve Yargı Reformu

Bakan Tunç, adaletin, sadece bir kavram değil, ilahi bir emanet olduğunu ifade ederek, adaletin, huzurun ve düzenin nefesi olan en yüksek ideal olduğunu vurguladı. "Adalet, hakkaniyet dengesinde duran terazinin dili ve mazlumun duasına cevap olan yegane ışıktır," diyen Tunç, adalet sisteminin bağımsızlığını korumasının önemini de belirtti.

Sonrasında, adalet alanında yapılan reformların etkilerini paylaşan Tunç, "Son 23 yılda Türkiye'yi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü verdik; eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik. Bu kapsamda, adalet alanında sessiz devrim niteliğinde reformlar yapıldı," dedi.

Mahkeme ve Yargının Bağımsızlığına Vurgu

Hakim ve savcıların adaletin tecellisi için yaptıkları fedakarca çalışmaların önemine değinen Tunç, yargı teşkilatını yıpratma amacı taşıyan asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. "Ne var ki eleştiri kisvesi altında adaletin sarsılmaz temellerine yöneltilen haksız ithamlar, hukuk sistemine katkı sunmak yerine gölgelemeyi amaçlamaktadır," şeklinde konuştu.

Tunç, Türkiye'nin son yıllarda yüksek standartlı demokrasisiyle adaletin teminatı olan bağımsız ve tarafsız yargıyı güçlendirdiğini vurguladı. "Bugün, yargı vesayetin emir eri değil, hukukun savunucusudur. Milletin hukukunu koruyan bir adalet anlayışı, vesayet sevdalılarını rahatsız ediyorsa, bu adaletin doğru yerde durduğunun en büyük ispatıdır," diyerek yargının bağımsızlığına ve yargı mensuplarının onurlu mücadelesine sahip çıkacaklarını açıkladı.