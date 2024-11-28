Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Sunuldu

Adalet Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Tanıtıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdi. Sunumda, zorunlu e-Tebligat sisteminin 2019 yılından bu yana sağladığı önemli tasarruflara dikkat çekti.

e-Tebligat ile Sağlanan Tasarruf

Tunç, zorunlu e-Tebligat sistemine geçtikleri 2019'dan bu yana toplam 247 milyon 589 bin 460 elektronik tebligat gönderildiğini belirterek, 13 milyar 424 milyon 684 bin 406 liralık tasarruf sağlandığını vurguladı. Bu uygulama sayesinde 147 bin 316 ağaç da kesilmekten kurtarılırken, 8 bin 666 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

Adalet Reformları ve Gelecek Hedefleri

Bakan Tunç, adaletin insan onurunu koruyan bir değer olduğunu ifade ederek, adaletin sağlanmadığı bir ortamda hak ve özgürlüklerin korunamayacağını söyledi. Son 22 yılda gerçekleştirdikleri reformları vurgulayan Tunç, gelecek günlerde kamuoyuna açıklanacak Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte yargıda önemli düzenlemelerin gündeme geleceğini aktardı.

Yargı Teşkilatının İş Yükü

Yargı teşkilatının iş yüküne de değinen Tunç, cumhuriyet başsavcılıklarında 6 milyon 113 bin, ilk derece mahkemelerinde 3 milyon 884 bin, istinaf mahkemelerinde 1 milyon 333 bin, temyiz mahkemelerinde ise 513 bin olmak üzere toplam 11 milyon 845 bin derdest dosya bulunduğunu belirtti. Buna rağmen, yargı teşkilatının yıl içerisinde toplam 12 milyon 113 bin dosyada karar verdiğini açıkladı.

Hakim ve Savcı Sayısındaki Artış

Bakan Tunç, 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının 24 bin 691'e yükseldiğini, bu yıl 1195 yeni hakim ve savcının göreve başladığını bildirdi.

Hukuk Eğitimindeki Reformlar

Hukuk eğitiminde kaliteyi artırmak adına Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının önemli bir adım olduğunu belirten Tunç, bu sınavlarla, hukuk mesleklerinde görev yapacakların niteliklerinin artırılacağını kaydetti.

Yargı Altyapısındaki Gelişmeler

Tunç, yargı sisteminde modern bilişim imkanlarının kazandırıldığını ve UYAP entegrasyon çalışmalarının genişletilerek yargı kurumları arasındaki bağlantının güçlendirildiğini ifade etti. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ve e-Duruşma uygulamalarıyla duruşmalara elektronik olarak katılım sağlandığını belirten Tunç, bu yöntemler aracılığıyla birçok görüşmenin başarıyla yapıldığını aktardı.

Yatırımlar ve Projeler

2024 yılı yatırım programında toplam 76 inşaat projesinin yer aldığını belirten Tunç, Adalet Bakanlığı'nın altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını vurguladı. 2025 yılında yapılması planlanan projeler arasında 68 adliye, 2 adli tıp binası ve 20 ceza infaz kurumu gibi önemli projeler bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.