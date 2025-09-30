Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'na 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımını duyurdu. Sınav takvimi henüz açıklanmadı; 2025 içinde netleşmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:14
Adalet Bakanlığı'na 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı: Erdoğan müjdeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı bünyesine 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını duyurdu. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Erdoğan, adalet hizmetlerinin hız ve kalitesini artırmaya yönelik adımların süreceğini belirtti.

Erdoğan, daha önce başlatılan 20 bin yeni personel alım sürecine işaret ederek, bu adımların devamı niteliğinde yeni alım kararı alındığını ifade etti.

Sınav takvimi için gözler ÖSYM'de

Duyurunun ardından adayların en çok merak ettiği konu sınav ve başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağı oldu. Şu an için Adalet Bakanlığı veya ÖSYM tarafından ilan edilmiş resmi bir sınav takvimi bulunmuyor. Ancak ilgili kurumların hazırlıklara başladığı ve sınav takviminin 2025 yılı içinde netleşeceği öngörülüyor.

Sınav günü, başvuru tarihleri ve diğer tüm ayrıntılar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanacak olan 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Kılavuzu ile kesinlik kazanacak.

İşte beklenen başvuru şartları

Resmi kılavuz henüz yayınlanmamış olsa da geçmiş alımlarda uygulanan şartlar, adaylar için yol gösterici olacak. Beklenen başlıca şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş sınırı: Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Avukatlık mesleğinden geçiş yapacak adaylar için bu sınır 45 olarak uygulanacak ve en az 3 yıl fiili avukatlık yapmış olma şartı aranacak.

Eğitim: Hukuk fakültesi mezunu olmak veya denkliği kabul edilmiş bir yabancı hukuk fakültesini bitirmiş olmak.

Diğer genel şartlar: Kamu haklarından yasaklı olmamak, askerlikle ilişiği bulunmamak, görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bir akıl veya vücut hastalığına sahip olmamak ve Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş veya soruşturma altında olmamak gibi temel memuriyet koşulları aranacak.

Resmi başvuru koşulları ve detaylar, ÖSYM ve Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuz ile ilan edildiğinde kesinleşecek.

