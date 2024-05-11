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Adalet Bakanlığı'ndan Anneler Günü müjdesi: Cezaevlerinde açık görüş imkanı

Adalet Bakanı Tunç'un duyurusuna göre, cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutuklular, Anneler Günü'nde ziyaretçileriyle açık görüş yapabilecekler.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 16:28
Adalet Bakanlığı'ndan Anneler Günü müjdesi: Cezaevlerinde açık görüş imkanı

Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutuklular için Anneler Günü'nde özel bir düzenleme yaparak, ziyaretçileriyle yapacakları görüşmeleri 'açık görüş' şeklinde gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

Bakan Tunç'un paylaşım platformu X hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, “Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ‘Anneler Günü’ nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in “Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş” başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin #AnnelerGünü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verildi.

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