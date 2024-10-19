Adam Fawer İstanbul'da 'Mobius' Kitabını Tanıttı

ABD'li Yazar Adam Fawer, 'Mobius' ile İstanbul'da

Adam Fawer, yeni romanı 'Mobius' ile İstanbul'da kitapseverlerle bir araya gelerek, duygularını paylaştı. Fawer, "Yeni romanımı Türk okurlarıyla buluşturmak harika hissettiriyor. Yaptığım iş için takdir edilmek çok hoş. Bu benim için dünyalara bedel..." ifadelerini kullandı.

Yazarlık Serüveni ve Etkileyici Çalışmalar

Özlem Limon, ünlü yazarın 'Olasılıksız', 'Empati' ve 'Oz' adlı eserleriyle bilinirken, Ağustos'unda yayınlanan 'Mobius' Türkçe olarak okuyuculara sunuldu. New York'ta yaşayan yazar, Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Stanford Graduate School of Business'da MBA eğitimi aldı. Fawer'in ilk eseri 'Olasılıksız', 18 farklı dile çevrildi ve 2006 International Thriller Writers Ödülü'nde "En İyi İlk Roman" ödülünü kazandı.

İstanbul'daki İmza Etkinlikleri

Fawer, April Yayıncılık tarafından yayımlanan yeni romanını tanıtmak amacıyla İstanbul'da imza günleri düzenledi. AA muhabirine yazarlık hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren Fawer, kariyeri boyunca 20 yıl boyunca start-up ekosisteminde çalıştığını ve bu deneyimlerin hikayelerine ilham verdiğini belirtti.

Yazma Rutini ve İlham Kaynakları

Fawer, yeni kitabında zamanda yolculuk temasını ele aldığını, okuyuculara sıkıcı gelmemek için akıcı bir anlatım tarzı benimsediğini vurguladı. "Hayatınızın sorumluluğunu almak zorundasınız. Kitabımın ilham noktaları kendi yaşamımdan geliyor," diyerek kendi mücadelelerini paylaştı.

Çocukluk Döneminde Geçirdiği Zorluklar

Fawer, çocuk yaşta bağışıklık sorunu nedeniyle hastalandığını ve hastanelerde geçen zamanının etkisinde kaldığını belirtti. "Görme yeteneğimin çoğunu kaybettim. Hastanede şişirilmiş gözle kitapları kasetten dinlerdim. Hikayelere aşık oldum ve hikaye anlatıcıları benim kahramanlarım oldu," şeklinde duygusal bir anısını paylaştı.

Okurlarının Beklentileri ve Etkinlik Duyurusu

Fawer, önceki eserlerinin doğal akışla satılmasının sebeplerini açıklarken, 'Mobius' ile yeni bir şey başlatmayı hedeflediklerini ifade etti. "Bugün Akasya AVM'de D&R'da saat 15.00'te, yarın ise D&R İstinyePark mağazasında kitaplarımı imzalayacağım," diyerek etkinlik tarihlerini duyurdu.

"Olasılıksız", "Empati" ve "Oz" adlı kitaplarıyla tanınan yazar Adam Fawer (ortada), yeni kitabı "Mobius"u Türkçe olarak okurlarla buluşturdu.