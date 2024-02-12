Adana Büyükşehir Belediye binasına silahlı saldırı: Özel kalem müdürü ağır yaralandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın müdür vekili Samet Güdük silahlı saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı düzenleyenlerin henüz kimliği belirlenemediği bilgisine ulaşıldı.

Olay saat 12.30 civarında gerçekleşti. İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından belediye binasına silah ile giren bir kişi özel kalem müdürü Samet Güdük'e saldırı gerçekleştirdi. Samet Güdük'ün vücuduna isabet eden kurşun sonucu özel kalem müdürü hemen hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda 3 kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşılan Güdük'ün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.