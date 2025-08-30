DOLAR
Adana Ceyhan'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 2 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:58
Adana Ceyhan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Mithat Paşa Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

