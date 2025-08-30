Adana Ceyhan'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 2 Yaralı

Adana Ceyhan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Olayın ayrıntıları
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Mithat Paşa Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Müdahale ve tahliye
Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.